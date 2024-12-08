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"Казахский король" Султан Заурбек защитил чемпионский пояс WBA Continental

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Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Профессиональный боксер из Казахстана Султан Заурбек одержал очередную победу и защитил титул WBA Continental во втором полулегком весе (до 59 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире в ирландском Уотерфорде, где бился с поляком Дамианом Вржесинским.

Поединок был рассчитан на десять раундов по три минуты и продлился всю дистанцию. При этом в заключительном отрезке Заурбек отправил соперника в нокдаун.

В итоге боксер по прозвищу "Казахский король" одержал уверенную победу единогласным решением судей (98-91, 97-92, 97-92) и защитил чемпионский пояс.

На профессиональном ринге 28-летний Заурбек выиграл все 19 поединков (13 — нокаутами). Вржесинский потерпел четвертое поражение в карьере. В активе 37-летнего поляка осталось 23 победы (7 — нокаутами) при двух ничьих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197553-kazahskiy-korol-sultan-zaurbek-zashchitil-chempionskiy-poyas-wba-continental/

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