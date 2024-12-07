Муздиман выступит в Астане на одном турнире с Жумагуловым и Исмагуловым

Известная казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман в своем Instagram-аккаунте анонсировала следующий бой, который пройдет в Астане, передает NUR.KZ.

Спортсменка сообщила, что выступит на турнире лиги Fight Nights Global. Планируется, что шоу состоится в столице Казахстана 20 декабря.

Изначально соперницей Муздиман была заявлена индианка Тану Деви. Однако оппонентка не сможет сделать вес, из-за чего ее заменили на соотечественницу Сушилу Вират, которая на профессиональном ринге одержала шесть побед при одном поражении. Муздиман же выиграла все пять своих боев.

Ранее было объявлено, что на вечере бокса выступят известные казахстанские бойцы ММА. Так, Жалгас Жумагулов побьется с норвежцем Равандом Оубой, а Дамир Исмагулов — с бразильцем Фелипе Майей.

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