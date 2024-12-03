Официально объявлена дата реванша между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым

Стала известна официальная дата реванша между абсолютным чемпионом мира по боксу Артуром Бетербиевым и бывшим обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroomboxing.

Один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе пройдет уже 22 февраля следующего года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На кону поединка будут стоять все чемпионские пояса (WBA, WBO, WBC, IBF и The Ring) Артура Бетербиева в полутяжелом весе. Напомним, первый поединок двух непримиримых соперников из России прошел 12 октября и завершился победой Артура решением судей.

Организаторы огласили весь кард предстоящего вечера бокса и его уже окрестили "кардом мечты". На кону всех боев будут стоять чемпионские пояса.

Так, американец Шакур Стивенсон будет защищать титул в легком весе по версии WBC против своего соотечественника Флойда Скофилда.

За еще один пояс этой же организации, но уже в среднем дивизионе поборются чемпион Карлос Адамес из Доминиканской Республики и претендент Хамза Шираз из Великобритании.

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