Майк Тайсон назвал имя соперника, с которым отказался проводить бой

Легендарный американский боксер Майк Тайсон прокомментировал с каким боксером он отказался выходить на ринг, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.UA.
«Железный Майк» выделил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории Риддика Боу.
«Я люблю Риддика Боу. Мы вместе ходили в школу. Из-за совести, которая у меня есть, я не дрался с ним. Я его уважаю. Именно из-за взаимного уважения мы так и не вышли на ринг», – заявил Тайсон.
Риддик Боу потерпел лишь одно поражение на профессиональном ринге, проиграв Холифилду. Однако в двух других поединках Риддик победил Эвандера.
Напомним, 17 ноября Майк Тайсон вернулся на профи-ринг спустя 20 лет. Американец провел бой против блогера Джейа Пола, в котором потерпел поражение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2194764-mayk-tayson-nazval-imya-sopernika-s-kotorym-otkazalsya-provodit-boy/