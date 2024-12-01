Майк Тайсон назвал имя соперника, с которым отказался проводить бой

Легендарный американский боксер Майк Тайсон прокомментировал с каким боксером он отказался выходить на ринг, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.UA.

«Железный Майк» выделил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории Риддика Боу.

«Я люблю Риддика Боу. Мы вместе ходили в школу. Из-за совести, которая у меня есть, я не дрался с ним. Я его уважаю. Именно из-за взаимного уважения мы так и не вышли на ринг», – заявил Тайсон.

Риддик Боу потерпел лишь одно поражение на профессиональном ринге, проиграв Холифилду. Однако в двух других поединках Риддик победил Эвандера.

Напомним, 17 ноября Майк Тайсон вернулся на профи-ринг спустя 20 лет. Американец провел бой против блогера Джейа Пола, в котором потерпел поражение.

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