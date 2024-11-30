Первый казахстанский боксер с победы стартовал на чемпионате Азии 2024 года

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов с победы стартовал на чемпионате Азии 2024 года, который проходит в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стал первым представителем национальный команды, который начал выступление на турнире. В стартовый соревновательный день Бекбауов бился в предварительном раунде весовой категории до 67 килограммов.

29-летний атлет одержал уверенную победу единогласным решением судей над Жа Юн Ваном из Китайского Тайбэя. Во втором раунде соперник Бекбауова отправился на настил, однако рефери не отсчитывал нокдаун, усмотрев толчок от казахстанца.

Победитель этого противостояния вышел в четвертьфинал чемпионата Азии. Следующий оппонент Бекбауова определится позднее.

Ранее казахстанец по разу выигрывал серебряные медали на чемпионатах мира и Азии. Бекбауов — единственный представитель страны, которому предстояло выступать в субботу.

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