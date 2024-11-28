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Казахстанский боксер признан бронзовым призером Азиады-2023 после дисквалификации соперника за допинг

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Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов
Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов. Фото: НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов признан бронзовым призером Азиады-2023 после дисквалификации монгольского спортсмена за допинг, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Зейнуллинов признан бронзовым призером в весе 63,5 килограммов. Чемпион Чинзориг Баатарсухийн из Монголии получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг от ITA (Международное агентство по тестированию в структуре Международного олимпийского комитета). В крови спортсмена нашли метаболит метандиенона (препарат для увеличения мышечной массы).

Чинзориг будет лишен золота после решения Олимпийского комитета Азии. Золото перейдет к Лай Чжуэню из Китайского Тайбэя. Казахстанец проиграл Чинзоригу в четвертьфинале континентального первенства.

Финалисты Азиады-2023 получали олимпийские лицензии. В феврале Зейнуллинов пропустил лицензионный турнир в Италии из-за травмы, в в марте проиграл на казахстанском отборе Мухаммедсабыру Базарбайулы, который в итоге взял лицензию в Таиланде и дошел до 1/4-й финала на Олимпиаде-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2193944-kazahstanskiy-bokser-priznan-bronzovym-prizerom-aziady-2023-posle-diskvalifikacii-sopernika-za-doping/

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