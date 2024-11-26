Казахстанский боксер Иван Дычко узнал детали следующего боя

Казахстанский профессиональный боксер, выступающий в супертяжелом весе, Иван Дычко вернется на ринг 27 декабря в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на BoxRec.com.

Соперником непобежденного казахстанца станет 35-летний российский боксер Виталий Кудухов. Поединок в супертяжелой весовой категории рассчитан на десять раундов.

В последний раз Ивана Дычко выходил на профессиональный ринг 21 августа в Плант-Сити (штат Флорида, США). В данном бое серебряный призер Олимпиады-2012 из Казахстана нокаутировал во втором раунде местного спортсмена Крейга Льюиса.

Отметим, до этого у казахстанца был более чем годичный простой. Кудухов же в свою очередь проведет схватку впервые с марта 2023 года.

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