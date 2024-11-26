Казахстанский боксер провел тренировку с Фьюри перед реваншем с Усиком

Профессиональный боксер из Казахстана Жан Кособуцкий проводит совместный тренировочный лагерь с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.

Казахстанец поделился на своей официальной странице в Instagram фото после совместного спарринга из тренировочного зала на Мальте.

«Сегодня мы здесь...», — оставил подпись Жан Кособуцкий к фото с Тайсоном Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против обладателя чемпионских поясов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе, украинского боксера Александра Усика.

Первое очное противостояние прошло 18 мая и завершилось победой Усика раздельным решением судей.

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