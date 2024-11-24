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"Чемпионские пояса снова будут моими": Тайсон Фьюри обратился к фанатам перед реваншем с Усиком

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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри опубликовал образение к фанатам перед поединком с украинцем Александром Усиком, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Фьюри заявил, что намерен вернуть себе чемпионские пояса утерянные в первом поединке с Александром. Напомним впервые боксеры столкнулись на ринге 18 мая, тогда на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира.

"Четыре недели до самого громкого боя года. Четыре недели до лучшего зрелища в боксе. Я против Усика. И я готов. Я готов и горяч.
21 декабря пояса снова будут моими", — заявил Фьюри.

Напомним, что реванш состоится в ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Однако поединок пройдет за титулы WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring, поскольку ранее IBF лишил Усика статуса чемпиона мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2191731-chempionskie-poyasa-snova-budut-moimi-tayson-fyuri-obratilsya-k-fanatam-pered-revanshem-s-usikom/

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