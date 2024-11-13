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Американский блогер Джейк Пол провел тренировку с петухом на голове перед боем с Майком Тайсоном (видео)

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Майк Тайсон мен Джейк Пол
Майк Тайсон мен Джейк Пол. Фото: Sarah Stier/Getty Images for Netflix

Блогер Джейк Пол появился в необычном образе на открытой тренировке перед боксерским поединком с Майком Тайсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Netflix в X.

Пол вышел на ринг в головном уборе в виде петуха. Сам Пол заявил, что теперь будет выступать под прозвищем "Петух".

Напомним, что боксерский поединок между блогером и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном состоится в ночь с 15 на ноября. Бой состоится в Арлингтоне (штат Техас, США).

Разница между оппонентами составляет 31 год. 51-летний "Железный" Майк разделит ринг с 27-летним соперником.

Отметим, что рекорд Джейка Пола составляет 10 побед и одно поражение, его последним соперником был легендарный файтер UFC Нейт Диаз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2187048-amerikanskiy-bloger-dzheyk-pol-provel-trenirovku-s-petuhom-na-golove-pered-boem-s-maykom-taysonom-video/

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