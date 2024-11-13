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Непобежденный казахстанский боксер узнал детали следующего боя

Опубликовано:

Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Instagram @sultanzaurbek

Стала известна дата и место следующего боя казахстанского профессионального боксера Султана Заурбека, выступающего во втором полулегком весе, передает NUR.KZ со ссылкой на BoxRec.com.

"Казахский король" проведет следующий поединок 7 декабря в ирландском городе Уотерфорде. Соперником Заурбека станет польский боксер Дамиан Вржесинкий.

Вржесинки провел за карьеру 28 боев, в которых три раза потерпел поражение, дважды завершил схватки вничью и семь раз отправил соперников в нокаут.

Напомним, последний раз казахстанский боксер выходил на профи-ринг 21 июня в Болтоне (Великобритания). В том бою, на кону которого стоял региональный пояс чемпиона WBA Continental во втором полулегком дивизионе, он победил представителя Аргентины Романа Рубенса Рейносо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2186792-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-bokser-uznal-detali-sleduyushchego-boya/

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