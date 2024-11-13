Непобежденный казахстанский боксер узнал детали следующего боя

Стала известна дата и место следующего боя казахстанского профессионального боксера Султана Заурбека, выступающего во втором полулегком весе, передает NUR.KZ со ссылкой на BoxRec.com.

"Казахский король" проведет следующий поединок 7 декабря в ирландском городе Уотерфорде. Соперником Заурбека станет польский боксер Дамиан Вржесинкий.

Вржесинки провел за карьеру 28 боев, в которых три раза потерпел поражение, дважды завершил схватки вничью и семь раз отправил соперников в нокаут.

Напомним, последний раз казахстанский боксер выходил на профи-ринг 21 июня в Болтоне (Великобритания). В том бою, на кону которого стоял региональный пояс чемпиона WBA Continental во втором полулегком дивизионе, он победил представителя Аргентины Романа Рубенса Рейносо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.