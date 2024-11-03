Три казахстанских боксера стали победителями молодежного чемпионата мира

В черногорском городе Будве прошли первые финальные поединки молодежного чемпионата мира по боксу, по итогам которых казахстанцы завоевали три золотые медали, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Чемпионом мира в весе до 67 килограммов стал Торехан Сабырхан. В финале казахстанец победил Давида Мануэля Эспиносу Сантойю из Кубы.

На первую ступень пьедестала мирового первенства также поднялся Санжарали Бегалиев. В финальном поединке весовой категории до 75 килограммов казахстанский боксер оказался сильнее представителя Узбекистана Джафарбека Шахбазова.

Третье золото Казахстану принесла Аружан Зейноллаева. В дивизионе до 81 килограмма отечественная спортсменка выиграла у Рухшоны Папариевой из Узбекистана.

Отметим, сегодня, 3 ноября, пройдут ещё четыре финала с участием казахстанских боксеров.

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