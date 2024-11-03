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Три казахстанских боксера стали победителями молодежного чемпионата мира

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Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев
Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев. Фото: НОК РК

В черногорском городе Будве прошли первые финальные поединки молодежного чемпионата мира по боксу, по итогам которых казахстанцы завоевали три золотые медали, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Чемпионом мира в весе до 67 килограммов стал Торехан Сабырхан. В финале казахстанец победил Давида Мануэля Эспиносу Сантойю из Кубы.

На первую ступень пьедестала мирового первенства также поднялся Санжарали Бегалиев. В финальном поединке весовой категории до 75 килограммов казахстанский боксер оказался сильнее представителя Узбекистана Джафарбека Шахбазова.

Третье золото Казахстану принесла Аружан Зейноллаева. В дивизионе до 81 килограмма отечественная спортсменка выиграла у Рухшоны Папариевой из Узбекистана.

Отметим, сегодня, 3 ноября, пройдут ещё четыре финала с участием казахстанских боксеров. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2182233-tri-kazahstanskih-boksera-stali-pobeditelyami-molodezhnogo-chempionata-mira/

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