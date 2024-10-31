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Бывшего российского боксера Поветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Опубликовано:

Российский боксер Александр Поветкин
Александр Поветкин. Фото: Jack Thomas/Getty Images

Олимпийский чемпион по боксу в тяжелом весе Александр Поветкин временно отстранен Международным агентством допинг-тестирования (ITA), передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что россиянина подозревают в нарушении антидопинговых правил, которое было зафиксировано 25 октября 2014 года. За день до этой даты Поветкин нокаутировал камерунца Карлоса Такама в бою за пояс WBC Silver.

Санкции наложены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Временное отстранение отсчитывается с 21 октября 2024 года.

При этом Поветкин завершил профессиональную карьеру. Об уходе из спорта он объявил вскоре после поражения от Диллиана Уайта в марте 2021 года.

На данный момент 45-летний россиянин занимает пост заместителя губернатора Вологодской области.

Ранее Поветкин дважды попадал в допинговые скандалы. В мае 2016 года был отменен его поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, так как в пробе россиянина обнаружили мельдоний. В декабре того же года сорвался бой с канадцем Бермейном Стивенсом из-за положительного допинг-теста с остарином.

На любительском уровне Поветкин выиграл Олимпиаду-2004, чемпионаты мира (2003) и Европы (2002, 2004). На профессиональном ринге он одержал 36 побед при трех поражениях и одной ничьей, был временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным — по версии WBA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2181357-byvshego-rossiyskogo-boksera-povetkina-otstranili-po-podozreniyu-v-narushenii-antidopingovyh-pravil/

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