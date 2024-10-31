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Сборная Казахстана по боксу установила рекорд на чемпионате мира

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Казахстанский боксер Торехан Сабырхан
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан. Фото: НОК РК

Молодежная сборная Казахстана обновила свой рекорд по числу полуфиналистов на мировом первенстве в черногорском городе Будва, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации бокса РК.

На чемпионате мира по боксу среди боксеров 17-18 лет в городе Будва (Чергонория) завершились четвертьфинальные бои. Сразу 17 спортсменов из казахстанской команды вышли в полуфинальную стадию.

  • 48 кг. Диас Берикбай
  • 51 кг. Бексултан Боранбек
  • 57 кг. Жансери Кошербаев
  • 67 кг. Торехан Сабырхан
  • 71 кг. Онер Сейилхан
  • 75 кг. Санжарали Бегалиев
  • 92 кг. Расул Асанханов
  • +92 кг. Аслан Елдибайулы
  • 48 кг. Анель Абдрасилова
  • 50 кг. Елянур Турганова
  • 52 кг. Багжан Отынбай
  • 60 кг. Толганай Касымхан
  • 63 кг. Аружан Жанабаева
  • 66 кг. Улдана Таубай
  • 75 кг. Шугыла Налибай
  • 81 кг. Аружан Зейноллаева
  • +81 кг. Панар Сейитханкызы

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 31 октября, финальные бои запланированы на 2-3 ноября. Призовой фонд соревнований в Черногории составил 500 000 долларов США. Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2181095-sbornaya-kazahstana-po-boksu-ustanovila-rekord-na-chempionate-mira/

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