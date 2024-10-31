Сборная Казахстана по боксу установила рекорд на чемпионате мира

Молодежная сборная Казахстана обновила свой рекорд по числу полуфиналистов на мировом первенстве в черногорском городе Будва, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации бокса РК.
На чемпионате мира по боксу среди боксеров 17-18 лет в городе Будва (Чергонория) завершились четвертьфинальные бои. Сразу 17 спортсменов из казахстанской команды вышли в полуфинальную стадию.
- 48 кг. Диас Берикбай
- 51 кг. Бексултан Боранбек
- 57 кг. Жансери Кошербаев
- 67 кг. Торехан Сабырхан
- 71 кг. Онер Сейилхан
- 75 кг. Санжарали Бегалиев
- 92 кг. Расул Асанханов
- +92 кг. Аслан Елдибайулы
- 48 кг. Анель Абдрасилова
- 50 кг. Елянур Турганова
- 52 кг. Багжан Отынбай
- 60 кг. Толганай Касымхан
- 63 кг. Аружан Жанабаева
- 66 кг. Улдана Таубай
- 75 кг. Шугыла Налибай
- 81 кг. Аружан Зейноллаева
- +81 кг. Панар Сейитханкызы
Полуфиналы чемпионата мира пройдут 31 октября, финальные бои запланированы на 2-3 ноября. Призовой фонд соревнований в Черногории составил 500 000 долларов США. Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2181095-sbornaya-kazahstana-po-boksu-ustanovila-rekord-na-chempionate-mira/