Сборная Казахстана по боксу установила рекорд на чемпионате мира

Молодежная сборная Казахстана обновила свой рекорд по числу полуфиналистов на мировом первенстве в черногорском городе Будва, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации бокса РК.

На чемпионате мира по боксу среди боксеров 17-18 лет в городе Будва (Чергонория) завершились четвертьфинальные бои. Сразу 17 спортсменов из казахстанской команды вышли в полуфинальную стадию.

48 кг. Диас Берикбай

51 кг. Бексултан Боранбек

57 кг. Жансери Кошербаев

67 кг. Торехан Сабырхан

71 кг. Онер Сейилхан

75 кг. Санжарали Бегалиев

92 кг. Расул Асанханов

+92 кг. Аслан Елдибайулы

48 кг. Анель Абдрасилова

50 кг. Елянур Турганова

52 кг. Багжан Отынбай

60 кг. Толганай Касымхан

63 кг. Аружан Жанабаева

66 кг. Улдана Таубай

75 кг. Шугыла Налибай

81 кг. Аружан Зейноллаева

+81 кг. Панар Сейитханкызы

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 31 октября, финальные бои запланированы на 2-3 ноября. Призовой фонд соревнований в Черногории составил 500 000 долларов США. Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.