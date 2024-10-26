Казахстанский боксер из команды Канело победил нокаутом на турнире в США

Профессиональный казахстанский боксер Бек Нурмаганбет одержал очередную победу на турнире в США и сохранил идеальный рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на шоу в Сан-Джасинто (штат Калифорния). Его соперником по поединку во втором среднем весе (до 76,2 кг) стал мексиканец Хоакин Мурриета Лусио.

Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором. Нурмаганбет оформил нокаут и продлил победную серию.

26-летний казахстанец выиграл все 13 поединков на профессиональном ринге, 11 из них — досрочно. Он входит в команду мексиканца Сауля "Канело" Альвареса — одного из самых титулованных и известных боксеров мира.

Мурриете Лусио 33 года. Теперь на его счету 13 побед (11 — нокаутами) при 14 поражениях (3 — нокаутами) и 3 ничьих.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.