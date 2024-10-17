Назван состав сборной Казахстана по боксу на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с заявкой на молодежный чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир пройдет с 23 октября по 3 ноября в черногорской Будве. Казахстан представят 13 спортсменов:

Диас Берикбай (до 48 кг)

Бексултан Боранбек (до 51 кг)

Бауыржан Муратов (до 54 кг)

Жансери Кошербаев (до 57 кг)

Алексей Хаванцев (до 60 кг)

Ахмет Усенов (до 63,5 кг)

Торехан Сабырхан (до 67 кг)

Онер Сеилхан (до 71 кг)

Санжарали Бегалиев (до 75 кг)

Мадияр Бексултанов (до 80 кг)

Бахытжан Айтмуханов (до 86 кг)

Расул Асанханов (до 92 кг)

Аслан Едильбайулы (свыше 92 кг)

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