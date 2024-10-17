Назван состав сборной Казахстана по боксу на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с заявкой на молодежный чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Турнир пройдет с 23 октября по 3 ноября в черногорской Будве. Казахстан представят 13 спортсменов:
- Диас Берикбай (до 48 кг)
- Бексултан Боранбек (до 51 кг)
- Бауыржан Муратов (до 54 кг)
- Жансери Кошербаев (до 57 кг)
- Алексей Хаванцев (до 60 кг)
- Ахмет Усенов (до 63,5 кг)
- Торехан Сабырхан (до 67 кг)
- Онер Сеилхан (до 71 кг)
- Санжарали Бегалиев (до 75 кг)
- Мадияр Бексултанов (до 80 кг)
- Бахытжан Айтмуханов (до 86 кг)
- Расул Асанханов (до 92 кг)
- Аслан Едильбайулы (свыше 92 кг)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2175240-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-molodezhnyy-chempionat-mira/
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