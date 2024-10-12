Стало известно, сколько заработают Бивол и Бетербиев в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил гонорары Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за их поединок в Саудовской Аравии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

По информации источника, президент компании заявил, что гарантированные выплаты каждого из участников поединка составят 10 миллионов долларов (4,8 млрд тенге по курсу на момент публикации).

Данная сумма станет рекордной как для Дмитрия Бивола, так и для Артура Бетербиева. Ранее самый большой гонорар Бивола составил пять миллионов долларов, наиболее крупный чек Бетербиева составил 2,115 млн.

Напомним, ранее боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, по итогам которой канадский боец оказался тяжелее своего оппонента.

Поединок Бивол-Бетербиев состоится в ночь с 12 на 13 октября. На кону будут стоять титулы WBC, WBO, IBF, WBA и The Ring.

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