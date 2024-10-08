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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев вызвал на бой чемпиона WBC

Опубликовано:

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев
Батыр Джукембаев. Фото: Instagram @batyr_jukembayev

Казахстанский профессиональный боксер, выступающий в первом полусреднем весе, Батыр Джукембаев бросил вызов чемпиону по версии WBC доминиканцу Альберту Пуэльо, передает NUR.KZ.

Казахстанец обратился к Пуэльо на своей странице в социальной сети X.

«Мне нужен этот пояс чемпиона мира WBC в полусреднем весе. Альберто Пуэльо, давай сделаем это!»- заявил Батыр Джукембаев.

В своем обращении он отметил Альберта Пуэльо, а также президента WBC Маурисио Сулеймана и организаторов его профи-поединков ProBox TV.

Напомним, последний раз Джукембаев выходил на ринг 22 мая в американском городе Плант-Сити. В том бою он нокаутировал украинского боксера Ивана Редкача.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2171580-kazahstanskiy-bokser-batyr-dzhukembaev-vyzval-na-boy-chempiona-wbc/

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