13 золотых медалей завоевали казахстанские боксеры на международном турнире в Шымкенте

Представители сборной Казахстана по боксу стали чемпионами во всех весовых категориях на международном турнире памяти Каракозы Абдалиева в Шымкенте, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

Турнир завершился в пятницу 4 октября, золотые медали завоевали представители Казахстана.

До 48 кг: Темиртас Жусупов

До 51 кг: Дамир Абдыкадыр

До 54 кг: Нурсултан Алтынбек

До 57 кг: Оразбек Асылкулов

До 60 кг: Бейбарыс Жексен

До 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов

До 67 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы

До 71 кг: Сабыржан Аккалыков

До 75 кг: Диас Молжигитов

До 80 кг: Ерасыл Жакпеков

До 86 кг: Бекзад Нурдаулетов

До 92 кг: Сагындык Тогамбай

Свыше 92 кг: Айбек Оралбай.

В весовой категории до 48 килограммов Жусупов одержал победу на отказе участия чемпиона мира прошлого года Санжара Ташкенбая.

В финале веса до 54 кг Алтынбек завоевал золото после отказа продолжать борьбу со стороны бронзового призера ОИ-2024 в Токио Сакена Бибосынова.

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