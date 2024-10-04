13 золотых медалей завоевали казахстанские боксеры на международном турнире в Шымкенте

Представители сборной Казахстана по боксу стали чемпионами во всех весовых категориях на международном турнире памяти Каракозы Абдалиева в Шымкенте, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.
Турнир завершился в пятницу 4 октября, золотые медали завоевали представители Казахстана.
До 48 кг: Темиртас Жусупов
До 51 кг: Дамир Абдыкадыр
До 54 кг: Нурсултан Алтынбек
До 57 кг: Оразбек Асылкулов
До 60 кг: Бейбарыс Жексен
До 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов
До 67 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы
До 71 кг: Сабыржан Аккалыков
До 75 кг: Диас Молжигитов
До 80 кг: Ерасыл Жакпеков
До 86 кг: Бекзад Нурдаулетов
До 92 кг: Сагындык Тогамбай
Свыше 92 кг: Айбек Оралбай.
В весовой категории до 48 килограммов Жусупов одержал победу на отказе участия чемпиона мира прошлого года Санжара Ташкенбая.
В финале веса до 54 кг Алтынбек завоевал золото после отказа продолжать борьбу со стороны бронзового призера ОИ-2024 в Токио Сакена Бибосынова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2170120-13-zolotyh-medaley-zavoevali-kazahstanskie-boksery-na-mezhdunarodnom-turnire-v-shymkente/
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