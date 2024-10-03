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Где и когда смотреть прямую трансляцию боя Жанибека Алихманулы за два титула чемпиона мира

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: RDS.ca

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы готовится к своему 16 поединку в профессиональной карьере, NUR.KZ рассказывает где и когда можно посмотреть бой “Казахского стиля” в прямом эфире.

Соперником казахстанца выступит уроженец России, выступающий под флагом Новой Зеландии Андрей Михайлович. Поединок состоится 4 октября в австралийском Сиднее. Прямая трансляция поединка будет проходить на телеканале “Qazsport”, а также на официальном сайте Qazporttv.kz.

Трансляция стартует в 15:00 по казахстанскому времени.

Спортсмены подходят к этому бою с безупречным рекордом, оба являются непобежденными. Статистика Жанибека Алимханулы в профессиональном боксе составляет 15 побед (10 нокаутом), 26-летний Михайлович добыл 21 победу (13 нокаутом).

На кону будут стоять титулы чемпиона мира в средней весовой категории по версиям IBF и WBO.

Напомним, изначально поединок планировался в июле этого года, однако он был отменен из-за госпитализации отечественного боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2169562-gde-i-kogda-smotret-pryamuyu-translyaciyu-boya-zhanibeka-alihmanuly-za-dva-titula-chempiona-mira/

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