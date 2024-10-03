Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жанибек Алимханулы успешно сделал вес перед защитой чемпионских титулов

Опубликовано:

Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович
Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович. Фото: No limit boxing

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион по версиям WBO и IBF в средней весовой категории Жанибек Алимханулы прошел процедуру взвешивания и дуэль взглядов перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ.

Оба боксера уложились в среднюю весовую категорию. Алимханулы зафиксировал вес 72,38 кг, Михайлович показал на весах цифры 72,54 кг, при лимите дивизиона в 72,6 кг.

Поединок за титул чемпиона IBF в средней весовой категории пройдет завтра, 4 октября, в австралийском Сиднее.

Ранее, прошла обязательная пресс-конференция перед очным боем, на которой Михайлович обрушился с угрозами на Алимханулы.

Напомним, изначально должен был пройти 14 июля, но казахстанец был госпитализирован, когда потерял сознание во время весогонки. Поединок был отменен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2169205-zhanibek-alimhanuly-uspeshno-sdelal-ves-pered-zashchitoy-chempionskih-titulov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie