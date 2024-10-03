Жанибек Алимханулы успешно сделал вес перед защитой чемпионских титулов

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион по версиям WBO и IBF в средней весовой категории Жанибек Алимханулы прошел процедуру взвешивания и дуэль взглядов перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ.

Оба боксера уложились в среднюю весовую категорию. Алимханулы зафиксировал вес 72,38 кг, Михайлович показал на весах цифры 72,54 кг, при лимите дивизиона в 72,6 кг.

Поединок за титул чемпиона IBF в средней весовой категории пройдет завтра, 4 октября, в австралийском Сиднее.

Ранее, прошла обязательная пресс-конференция перед очным боем, на которой Михайлович обрушился с угрозами на Алимханулы.

Напомним, изначально должен был пройти 14 июля, но казахстанец был госпитализирован, когда потерял сознание во время весогонки. Поединок был отменен.

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