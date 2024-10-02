Украинский боксер отказался продолжать бой с капитаном сборной Казахстана на международном турнире в Шымкенте

Новый капитан Национальной сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай одержал победу в стартовом поединке турнира памяти Героя СССР Каракозы Абдалиева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.
Международный боксерский турнир проходит в Шымкенте. Айбек Оралбай в рамках стадии 1/8 финала встретился с представителем Украины Кириллом Стоянцевым.
Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом. Стоянцев отказался продолжать бой после первого раунда. В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов капитан отечественной сборной встретится с турецким боксером Айдемиром Угуром.
Напомним, что Айбек Оралбай получил капитанскую повязку после Олимпийских игр-2024 в Париже, где ему удалось дойти до 1/4 финала. На этом месте он сменил знаменосца страны на главном старте четырехлетия Асланбека Шымбергенова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2168379-ukrainskiy-bokser-otkazalsya-prodolzhat-boy-s-kapitanom-sbornoy-kazahstana-na-mezhdunarodnom-turnire-v-shymkente/
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