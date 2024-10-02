Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Украинский боксер отказался продолжать бой с капитаном сборной Казахстана на международном турнире в Шымкенте

Опубликовано:

Айбек Оралбай
Айбек Оралбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Новый капитан Национальной сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай одержал победу в стартовом поединке турнира памяти Героя СССР Каракозы Абдалиева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Международный боксерский турнир проходит в Шымкенте. Айбек Оралбай в рамках стадии 1/8 финала встретился с представителем Украины Кириллом Стоянцевым.

Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом. Стоянцев отказался продолжать бой после первого раунда. В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов капитан отечественной сборной встретится с турецким боксером Айдемиром Угуром.

Напомним, что Айбек Оралбай получил капитанскую повязку после Олимпийских игр-2024 в Париже, где ему удалось дойти до 1/4 финала. На этом месте он сменил знаменосца страны на главном старте четырехлетия Асланбека Шымбергенова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2168379-ukrainskiy-bokser-otkazalsya-prodolzhat-boy-s-kapitanom-sbornoy-kazahstana-na-mezhdunarodnom-turnire-v-shymkente/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie