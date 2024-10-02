Украинский боксер отказался продолжать бой с капитаном сборной Казахстана на международном турнире в Шымкенте

Новый капитан Национальной сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай одержал победу в стартовом поединке турнира памяти Героя СССР Каракозы Абдалиева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Международный боксерский турнир проходит в Шымкенте. Айбек Оралбай в рамках стадии 1/8 финала встретился с представителем Украины Кириллом Стоянцевым.

Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом. Стоянцев отказался продолжать бой после первого раунда. В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов капитан отечественной сборной встретится с турецким боксером Айдемиром Угуром.

Напомним, что Айбек Оралбай получил капитанскую повязку после Олимпийских игр-2024 в Париже, где ему удалось дойти до 1/4 финала. На этом месте он сменил знаменосца страны на главном старте четырехлетия Асланбека Шымбергенова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.