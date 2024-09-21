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Казахстанский боксер Ахмедов из команды Головкина продлил серию побед на профессиональном ринге

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Казахстанский боксер Али Ахмедов
Али Ахмедов. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Профессиональный боксер Али Ахмедов, представляющий Казахстан, одолел француза Пьера Дибомба и одержал шестую подряд победу, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в соглавном событии турнира в Дублине (Ирландия). Их поединок прошел в лимите второго среднего веса (до 76,2 кг).

Бой продлился все десять раундов. В восьмой трехминутке рефери отсчитал нокдаун Ахмедову, однако в итоге казахстанец одержал победу раздельным решением судей (102-107, 106-103, 105-104).

Представитель промоушена GGG выиграл шестой подряд поединок. Всего в активе 29-летнего Ахмедова 22 победы (16 — нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге.

Дибомб также выиграл 22 боя (12 — нокаутами). При этом в двух последних поединках 32-летний француз уступил. Перед поражением от Ахмедова он уступил призеру Олимпиады из Узбекистана Бектемиру Меликузиеву.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2164195-kazahstanskiy-bokser-ahmedov-iz-komandy-golovkina-prodlil-seriyu-pobed-na-professionalnom-ringe/

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