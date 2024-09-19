"Дычко не чемпион": Джалолов прокомментировал возможный бой с казахстанским боксером

Двукратный олимпийский чемпион, узбекский боксер Баходир Джалолов высказался о шансах провести бой против бронзового призера Игр, казахстанца Ивана Дычко, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Уақыт көрсетеді".

На любительском ринге Дычко и Джалолов встречались четыре раза. Во всех очных поединках победу одержал казахстанский боксер. О возможности проведения супербоя между двумя тяжеловесами появлялась уже давно.

"Таких планов нет. Я читал на казахстанских сайтах, что они пишут про такой бой. Я ничего об этом не слышал. У нас есть свои планы, менеджеры. Дычко не чемпион, бой с ним мне не интересен. У него своя дорога, у меня своя. Если мы встретимся в будущем в титульном поединке, то хорошо", - заявил боксер.

Напомним, Баходир Джалолов победил в финале Игр в Париже представителя Аюба Гадфа и стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее, ему покорился чемпионский подиум на Олимпиаде в Токио-2020.

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