Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Дычко не чемпион": Джалолов прокомментировал возможный бой с казахстанским боксером

Опубликовано:

Узбекистанский боксер Баходир Джалолов
Баходир Джалолов: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион, узбекский боксер Баходир Джалолов высказался о шансах провести бой против бронзового призера Игр, казахстанца Ивана Дычко, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Уақыт көрсетеді".

На любительском ринге Дычко и Джалолов встречались четыре раза. Во всех очных поединках победу одержал казахстанский боксер. О возможности проведения супербоя между двумя тяжеловесами появлялась уже давно.

"Таких планов нет. Я читал на казахстанских сайтах, что они пишут про такой бой. Я ничего об этом не слышал. У нас есть свои планы, менеджеры. Дычко не чемпион, бой с ним мне не интересен. У него своя дорога, у меня своя. Если мы встретимся в будущем в титульном поединке, то хорошо", - заявил боксер.

Напомним, Баходир Джалолов победил в финале Игр в Париже представителя Аюба Гадфа и стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее, ему покорился чемпионский подиум на Олимпиаде в Токио-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2163615-dychko-ne-chempion-dzhalolov-prokommentiroval-vozmozhnyy-boy-s-kazahstanskim-bokserom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie