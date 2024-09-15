Опубликовано видео нокдауна непобежденного боксера в исполнении “Канело”

Официальный YouTube-канал Premier Boxing Champions опубликовал видео лучших моментов боксерского поединка между пуэрториканцем Эдгаром Берлангой и мексиканцем Саулем “Канело” Альваресом, сообщает NUR.KZ.

Данный бой стал главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе (США) “Канело” защищал четыре чемпионских пояса по версиям WBC, WBA (Super), WBO и The Ring. А Берланга подходил к данному поединку на серии 22 побед подряд (17 KO).

Мексиканцу удалось отправить своего оппонента в нокдаун в третьем раунде после левого хука. Данный момент показан на 0:52 секунде видео.

Бой завершился победой Сауля Альвареса единогласным решением судей.

В активе 34-летнего мексиканца 62 победы, два поражения и две ничьих (одна из них состоялась в первом поединке трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным).

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