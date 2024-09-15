41-летний боксер защитил пояс WBA в дивизионе Алимханулы

Кубинский боксер Эрисланди Лара победил американца Дэнни Гарсию и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок был рассчитан на 12 раундов. Однако в конце девятой трехминутки Лара отправил Гарсию в нокдаун. По окончании раунда тренерский штаб американца просигнализировал об отказе от продолжения борьбы.

Таким образом, Лара одержал 31-ю победу в карьере. На его счету также осталось по три поражения и ничьих.

41-летний кубинец во второй раз защитил пояс WBA в среднем весе. Напомним, в этом же дивизионе выступает казахстанец Жанибек Алимханулы, который владеет титулами IBF и WBO. Чемпионом по версии WBC является доминиканец Карлос Адамес.

Гарсия уступил в четвертый раз за карьеру и впервые — досрочно. В активе 36-летнего американца осталось 37 побед.

Напомним, в главном событии турнира в Лас-Вегасе мексиканец Сауль "Канело" Альварес защитил четыре чемпионских пояса. В предварительном карде этого шоу нокаут во втором раунде оформил казахстанец Бек Нурмаганбет.

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