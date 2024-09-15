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Сауль "Канело" Альварес защитил четыре пояса чемпиона мира по боксу

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Боксеры Эдгар Берланга и Сауль Альварес (слева направо)
Эдгар Берланга и Сауль Альварес (слева направо). Фото: Steve Marcus/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил пуэрториканца Эдгара Берлангу и защитил четыре чемпионский пояса во втором среднем весе (до 76,2 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Альварес в третьем раунде левым хуком отправил оппонента в нокдаун. Берланга смог продолжить бой, который в итоге прошел максимальную дистанцию.

После 12 раундов мексиканец одержал уверенную победу единогласным решением судей (117-110, 119-109, 119-109) и защитил титулы по версиям WBA (Super), WBC, WBO и The Ring. Для звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает пояса IBF, который на данный момент остается вакантным.

Канело выиграл пять последних боев. Всего на профессиональном ринге 34-летний мексиканец одержал 62 победы (39 — нокаутами) при двух поражениях и двух ничьих.

Берланга уступил впервые в карьере. В активе 27-летнего пуэрториканца осталось 22 победы (17 — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2161503-saul-kanelo-alvares-zashchitil-chetyre-poyasa-chempiona-mira-po-boksu/

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