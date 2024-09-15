Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет оформил юбилейный нокаут во втором раунде

Профессиональный боксер из Казахстана Бек Нурмаганбет одержал победу на крупном турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде шоу, который возглавил титульный бой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Нурмаганбет бился в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг). Его соперником был американец Джошуа Конли.

Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился во втором. Казахстанец оформил технический нокаут, это его десятая досрочная победа. Всего на профессиональном ринге 26-летний Нурмаганбет выиграл все 12 боев.

Конли уступил четвертый раз подряд. В активе 32-летнего американца теперь 17 побед при семи поражениях и одной ничьей.

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