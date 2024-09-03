Непобежденный Наоя Иноуэ вновь защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ выиграл очередной бой на профессиональном ринге и защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,2 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в главном поединке турнира в Токио. Его соперником был ирландец Ти Джей Дохени — бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версии IBF.

Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился в седьмом. В начале этой трехминутки Иноуэ провел серию ударов по корпусу оппонента, после чего Дохени начал с трудом передвигаться и сослался на травму спины. Рефери прервал поединок и зафиксировал технический нокаут.

31-летний Иноуэ во второй раз защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем дивизионе. За профессиональную карьеру он выиграл все 28 боев (25 — нокаутами).

Дохени впервые уступил досрочно. Всего в активе 37-летнего ирландца теперь 26 побед (20 — нокаутами) при пяти поражениях.

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