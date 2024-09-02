Казахстанские боксеры завоевали 13 медалей на Кубке Евразии

Представители молодежной сборной Казахстана по боксу завершили выступление на международном турнире "Кубок Евразии" (Чита, Россия), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Чемпионом в весовой категории до 67 килограммов стал Торехан Сабырхан.

Серебряными медалями отметились Жансери Кошербаев в весе до 57 кг и Мадияр Бексултанов (до 80 кг).

Бронзовыми призерами стали Бексултан Боранбек (до 51 кг), Адильбек Кожахан, Али Мурат (до 54 кг), Бауржан Муратов (до 57 кг), Асылхан Кошербай, Ахмет Усен (до 63,5 кг), Онер Сейлхан (до 71 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Дамир Синеев (до 80 кг), Аслан Ельдибайулы (до 92 кг).

Напомним, что Кайрат Сатжанов, занимавший должность старшего тренера молодёжной команды, в августе был назначен главным тренером сборной. В настоящее время тренирует молодежь Багдат Онгарбеков.

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