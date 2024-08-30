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Бронзовый призер Олимпиады-2024 Назым Кызайбай высказалась о завершении карьеры

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Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай озвучила планы на свою карьеру после выступления на Олимпийских играх в Париже, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Напомним, 30-летняя Кызайбай завоевала бронзовую медаль на ОИ-2024 в весовой категории до 50 килограммов. Также казахстанка является двукратной чемпионкой мира по боксу (2014, 2016).

"Это была моя первая Олимпиада. Я обхожусь без травм. Поэтому я не могу сказать, что уйду из бокса сегодня или завтра. Я хочу стать первой трехкратной чемпионкой мира из Казахстана. У нас с Сериком Сапиевым есть в активе по два золота. Теперь моя цель - в третий раз выиграть ЧМ", - озвучила Назым.

Мировое первенство среди женщин состоится в октябре этого года. Турнир примет Астана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2155387-bronzovyy-prizer-olimpiady-2024-nazym-kyzaybay-vyskazalas-o-zavershenii-karery/

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