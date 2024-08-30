Ангелина Лукас сломала челюсть сопернице и одержала очередную победу на профи-ринге

Представительница Казахстана в профессиональном боксе Ангелина Лукас выиграла очередной поединок, который прошел в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

На вечере бокса в Китае казахстанка встречалась с тайской спортсменкой Пимчанок Тепджанду. В первом раунде Ангелина Лукас отправила оппонентку в нокдаун. После второго отрезка представительница Таиланда не вышла на бой, объяснив свое решение травмой. После этого стало известно, что Лукас сломала Тепджанду челюсть.

"Теперь в моей копилке 11 побед на профессиональном ринге, и я с нетерпением жду следующего боя! Сегодня вылетаю на подготовку. Скоро состоится. Самый важный бой в моей карьере!"- заявила на своей странице в Instagram спортсменка.

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