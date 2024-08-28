Кубинский боксер победил этнического казаха из Узбекистана и завоевал чемпионский пояс IBA

В рамках Ночи чемпионов IBA кубинец Хулио Сесар ла Крус и этнический казах из Узбекистана Мадияр Саидрахимов поспорили за чемпионство в тяжелом весе, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок возглавил турнир в Гаване — столице Кубы. Бой двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного победителя мировых первенств ла Круса против Саидрахимова в весовой категории до 92 килограммов был рассчитан на 10 раундов.

По итогам всей отведенной дистанции судейским решением победил 35-летний представитель Кубы, который оставил чемпионский пояс в тяжелом дивизионе на родине.

Отметим, Ночь чемпионов в Гаване была приурочена к 50-летию с момента основания Международной боксерской ассоциации (IBA).

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