"Единственный бой": Канело высказался о реванше с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес прокомментировал Youtube-каналу "Pound4Pound" возможный бой с Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ.

В мае 2022 года мексиканец проводил бой по линии WBA в полутяжелой весовой категории против российского боксера Дмитрия Бивола. В этом поединке Альварес уступил судейским решением оппоненту.

После этого, неоднократно появлялась информация о возможном реванше между боксерами. В недавнем интервью Канело заявил, что готов опять подняться в полутяжелый вес ради проведения поединка.

"Да, это возможно. Это единственный бой, ради которого я бы еще раз поднялся в полутяжелый дивизион", - заявил абсолютный чемпион.

Отметим, Альварес является обладателем всех чемпионских поясов во втором среднем дивизионе (76,2 кг). Свой следующий бой он проведет в Лас-Вегасе (США) 14 сентября против американца Эдгара Берланга.

Бивол же владеет поясами WBA Super и IBO в полутяжелом весе. В следующий раз на ринг он выйдет 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против своего соотечественника Артура Бетербиева.

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