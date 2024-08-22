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Двукратный олимпийский призер Иван Дычко нокаутировал американского боксера

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Қазақстандық боксшы Иван Дычко
Қазақстандық боксшы Иван Дычко. Фото: instagram.com/proboxtvofficial

Казахстанский боксер Иван Дычко вернулся на ринг и одержал очередную победу на профессиональном уровне, нокаутировав американца Крейга Льюиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на турнире в Плант-Сити (штат Флорида, США). Поединок прошел в лимите тяжелого веса (свыше 90,7 кг).

Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором. Дычко отправил оппонента в нокдаун. Льюис смог продолжить поединок, однако вскоре попал под очередную атаку казахстанца, и рефери прервал противостояние, зафиксировав технический нокаут.

Для 34-летнего Дычко этот бой стал первым за 14 месяцев. На данный момент казахстанец выиграл все 14 поединков на профессиональном ринге (13 — нокаутами).

Напомним, на любительском уровне Дычко становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, а также трижды попадал на пьедестал чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2151967-dvukratnyy-olimpiyskiy-prizer-ivan-dychko-nokautiroval-amerikanskogo-boksera/

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