Двукратный олимпийский призер Иван Дычко нокаутировал американского боксера

Казахстанский боксер Иван Дычко вернулся на ринг и одержал очередную победу на профессиональном уровне, нокаутировав американца Крейга Льюиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на турнире в Плант-Сити (штат Флорида, США). Поединок прошел в лимите тяжелого веса (свыше 90,7 кг).

Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором. Дычко отправил оппонента в нокдаун. Льюис смог продолжить поединок, однако вскоре попал под очередную атаку казахстанца, и рефери прервал противостояние, зафиксировав технический нокаут.

Для 34-летнего Дычко этот бой стал первым за 14 месяцев. На данный момент казахстанец выиграл все 14 поединков на профессиональном ринге (13 — нокаутами).

Напомним, на любительском уровне Дычко становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, а также трижды попадал на пьедестал чемпионата мира.

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