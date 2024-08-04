Узбекистанский боксер Мадримов уступил титул чемпиона мира американцу Кроуфорду

Американский боксер Теренс Кроуфорд одержал победу над узбекистанцем Исраилом Мадримовым и отобрал у него чемпионский пояс WBA, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок соперников в первом среднем весе (до 69,9 кг) возглавил турнир в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Бой продлился все 12 раундов и прошел в конкурентной борьбе. В итоге судьи единогласно отдали победу 36-летнему Кроуфорду (116-112, 115-113, 115-113).

Американец дебютировал в первом среднем весе и забрал титул по версии WBA, а также вакантный временный пояс WBO. Ранее он становился абсолютным чемпионом в первой полусредней и полусредней категориях. Суммарно на профессиональном ринге Кроуфорд выиграл все из 41 боя (31 — нокаутом).

Мадримов потерпел первое поражение в карьере. В его активе осталось 10 побед (7 — нокаутами) при одной ничьей. 29-летний узбекистанец впервые защищал пояс WBA.

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