Звездный боксер из Узбекистана уступил глухому американцу

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в суперлегком весе Шохжахон Эргашев потерпел неожиданное поражение от глухого американского спортсмена Джулиана Смита, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Детройте (США). Шоу состоялось в спорткомплексе Little Ceasars Arena.
Узбекистанец значительно опытнее своего оппонента, на момент боя его профессиональная статистика составляла 24 победы и два поражения, в то время как Смит провел на ринге всего 11 боев, два из которых завершились его поражением.
Джулиан работал на протяжении большей части времени первым номером и теснил узбекистанца к канатам. К пятому раунду Эргашев уже дважды был отправлен в нокдаун.
В решающем раунде Шохжахон попытался исправить ситуацию и переломить ход поединка, однако этого оказалось недостаточно для победы.
Шохжахон Эргашев проиграл раздельным решением судей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2140908-zvezdnyy-bokser-iz-uzbekistana-ustupil-gluhomu-amerikancu/