Звездный боксер из Узбекистана уступил глухому американцу

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в суперлегком весе Шохжахон Эргашев потерпел неожиданное поражение от глухого американского спортсмена Джулиана Смита, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Детройте (США). Шоу состоялось в спорткомплексе Little Ceasars Arena.

Узбекистанец значительно опытнее своего оппонента, на момент боя его профессиональная статистика составляла 24 победы и два поражения, в то время как Смит провел на ринге всего 11 боев, два из которых завершились его поражением.

Джулиан работал на протяжении большей части времени первым номером и теснил узбекистанца к канатам. К пятому раунду Эргашев уже дважды был отправлен в нокдаун.

В решающем раунде Шохжахон попытался исправить ситуацию и переломить ход поединка, однако этого оказалось недостаточно для победы.

Шохжахон Эргашев проиграл раздельным решением судей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.