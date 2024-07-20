Соперник Алимханулы высмеял его после неудачной весогонки и отмены боя (видео)

Новозеландский боксер Андрей Михайлович опубликовал на своей странице в Instagram шуточное видео о чемпионе WBO и IBF в среднем весе Жанибеке Алимханулы, передает NUR.KZ.
Алимханулы и Михайлович должны были провести бой 14 июля, но казахстанец был госпитализирован, когда потерял сознание во время весогонки. Поединок был отменен и команды новозеландского боксера потребовала лишить Жанибека чемпионского пояса IBF из-за непрофессионализма.
Сам же Михайлович выложил в своих социальных сетях видео, в котором танцует на асфальте на надписи с именем Алимханулы "Janibek". После чего, поливает надпись водой, намекая на диагноз казахстанца с обезвоживанием.
В концовке видео Михайлович оставляет слова:
«Ни один объединенный чемпион не пострадал во время съемок данного видео. Только получил обезвоживание».
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2137308-sopernik-alimhanuly-vysmeyal-ego-posle-neudachnoy-vesogonki-i-otmeny-boya-video/