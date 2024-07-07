Экс-звезды UFC Масвидаль и Диас провели реванш по правилам бокса

В американском городе Анахайме прошел вечер бокса, в рамках которого прошел реванш бойцов смешанного стиля Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаса, передает корреспондент NUR.KZ.

Реванш в полутяжелом весе (до 79,4 кг) стал главным событием вечера бокса. В 2019 году в UFC досрочную победу одержал Хорхе Масвидаль. Поединок по правилам бокса был рассчитан на 10 раундов и продлился всю отведенную дистанцию.

По ходу схватки оба бойца действовали активно, но точнее в ударах был Диас. В конечном счете победа единогласным решением судей досталась Нейту Диасу. Судейские записки - 95-95, 97-93 и 98-92.

После победы ветеран ММА бросил вызов американскому актеру и блогеру Джейку Полу, а также заявил, что готов подраться с самым высокорейтинговым боксером.

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