Балауса Муздиман проведет бой за чемпионский пояс

Казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман в своем Instagram-аккаунте сообщила, что через несколько недель проведет поединок за пояс WBA Asia, передает NUR.KZ.

Бой за титул запланирован на 25 июля. Его примет Бангкок — столица Таиланда. Соперница казахстанки по этому поединку пока не называется.

"Ребят, для нас это скачок на новый уровень", — говорится в сообщении.

На данный момент 26-летняя Муздиман выиграла все четыре поединка на профессиональном ринге. В последнем бою 1 июня она нокаутировала представительницу Индии Монику Сингх за 45 секунд.

Казахстанка занимает 97-е место в рейтинге легчайшего дивизиона по версии BoxRec. Планируется, что в этом весе (до 53,5 кг) она и побьется за пояс WBA Asia.

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