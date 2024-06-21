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Султан Заурбек провел дуэль взглядов перед следующим боем (видео)

Опубликовано:

Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Instagram @sultanzaurbek

Пресс-служба Wasserman Boxing разместила в X-аккаунте видео дуэли взглядов между казахстанским боксером Султаном Заурбеком и аргентинцем Романом Рубеном Рейносо, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов пройдет во втором полулегком весе (до 59 кг) и станет соглавным событием турнира в британском Бостоне, который пройдет 21 июня.

В преддверии поединка Заурбек и Рейносо успешно прошли процедуру взвешивания. Затем они провели стердаун, на котором соперник казахстанца появился с государственным флагом.

Заурбеку 28 лет. На профессиональном ринге он выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

В активе 33-летнего Рейносо 22 победы (10 — нокаутами), 4 поражения (2 — нокаутами) и две ничьи.

Главным событием турнира в Болтоне станет поединок между англичанами Линдоном Артуром и Лиамом Кэмероном за пояс WBA Inter Continental в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2121384-sultan-zaurbek-provel-duel-vzglyadov-pered-sleduyushchim-boem-video/

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