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Субриэль Матиас уступил чемпионский пояс непобежденному австралийцу

Опубликовано:

Боксер Лиам Паро
Боксер Лиам Паро: Ezra Shaw/Getty Images

В Пуэрто-Рико прошел вечер бокса, в главном поединке которого местный спортсмен Субриэль Матиас защищал пояс чемпиона мира в суперлегком весе (до 63,5 кг) по версии IBF, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Новым обладателем пояса стал непобежденный австралийский боксер Лиам Паро (25-0, 15 КО). В первом раунде ему удалось хорошо стартовать и взять инициативу на себя.

Матиас попадал реже, но его удары выглядели более тяжелыми. К шестому раунду пуэрториканец начал наращивать темп.

Однако бой прошел всю дистанцию, и по его итогам победу единогласным судейским решением одержал 28-летний Лиам Паро. Для Субриэля Матиаса это второе поражение в профессиональной боксерской карьере.

Отметим, что для пуэрториканца это была вторая защита чемпионского пояса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2118177-subriel-matias-ustupil-chempionskiy-poyas-nepobezhdennomu-avstraliycu/

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