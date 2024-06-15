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Промоутер Жанибека Алимханулы рассказал о его следующих соперниках

Опубликовано:

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы: YouTube/Khalif TV

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о том, что хотел бы сделать объединительный бой для чемпиона WBO и IBF Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing News.

"Жанибек приехал к нам из Казахстана. Мы работаем с ним практически с самого начала его карьеры. Он прогрессирует с каждым боем и готов побить любого средневеса. Скажу откровенно, сейчас в среднем весе особо нет талантов. Довольно слабый дивизион.
Я хочу, чтобы после боя с Михайловичем Жанибек встретился с Адамесом. Могу назвать Адамеса тяжелым соперником, хорошим бойцом. Еще у промоутера Фрэнка Уоррена появился отличный средневес, о котором все говорят. И для Жанибека будет хорошим вариантом отправиться в Великобританию и побиться с Ширазом. Если Фрэнк захочет, мы легко устроим такой бой!" - заявил Арум.

Напомним, свой следующий бой Алимханулы проведет против обязательного претендента по линии IBF Андрея Михайловича 13 июля в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2117934-promouter-zhanibeka-alimhanuly-rasskazal-o-ego-sleduyushchih-sopernikah/

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