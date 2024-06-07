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Озвучена новая дата следующего поединка Майка Тайсона

Опубликовано:

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Объявлена новая дата выставочного поединка бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона и популярного блогера Джейка Пола, сообщает NUR.KZ.

Пол на своей странице в Instagram опубликовал заявление о переносе даты их боя на 15 ноября. Американцы разделят ринг в городе Арлингтон (штат Техас, США) на арене AT&T.

"Новая дата, все остальное остается прежним.
Самый крутой человек на планете против самого большого разрушителя в боксе. 6 поколений заинтересованы в этой борьбе…", - написал Пол.

Поединок 57-летнего Майка Тайсона и 27-летнего Джейка Пола должен был состояться 20 июля, однако организаторы приняли решение перенести шоу после того, как «Железному Майку» стало плохо в самолете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2114193-ozvuchena-novaya-data-sleduyushchego-poedinka-mayka-taysona/

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