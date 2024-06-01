Мухаммедсабыр Базарбайулы получил рассечение, но вырвал победу на пути к олимпийской лицензии

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал победу в поединке на заключительном турнире олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец встретился на ринге с колумбийским спортсменом Хосе Виафаром. Бой прошел всю дистанцию, оба боксера были активны на протяжении поединка. Во второй трехминутке Базарбайулы получил рассечение брови в одном из эпизодов. Но одержал победу раздельным решением судей.

Таким образом Мухаммедсабыр продолжает свою борьбу за завоевание последней недостающей квоты мужской команды Казахстана для участия на Олимпийских играх – 2024 в весовой категории до 63,5 килограммов.

Последним соперником за путевку Мухаммедсабыра Базарбайулы выступит представитель Молдавии Александр Параскив.

Отметим, что в сегодняшней сессии все три казахстанца (также Валентина Хальзова и Назым Кызайбай) одержали победы на тайском турнире.

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