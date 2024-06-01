Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка отправила соперницу в нокдаун и поборется за олимпийскую лицензию по боксу

Опубликовано:

Валентина Хальзова
Валентина Хальзова. Фото: olympic.kz

Представительница женской команды Казахстана по боксу Валентина Хальзова стала четвертьфиналисткой заключительного турнира олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На стадии 1/8 финала она встретилась на ринге с представительницей Монголии Эрденетуей Энхбаатар. По ходу поединка Хальзова отправила свою соперницу в нокдаун во второй трехминутке и одержала победу судейским вердиктом.

Для завоевания путевки на Олимпийские игры – 2024 в Париже казахстанке предстоит одержать победу в четвертьфинале.

Отметим, что на данный момент в активе женской сборной Казахстана имеется одна олимпийская квота в весовой категории до 57 килограммов. Сегодня в 1/8 финала выступит еще одна соотечественница Назым Кызайбай (50 кг). Она проведет поединок с британкой Саванной Стабли.

Последнюю лицензию для мужской команды предстоит завоевать Мухаммедсабыру Базарбайулы в дивизионе до 63,5 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2110596-kazahstanka-otpravila-sopernicu-v-nokdaun-i-poboretsya-za-olimpiyskuyu-licenziyu-po-boksu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.