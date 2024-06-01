Казахстанка отправила соперницу в нокдаун и поборется за олимпийскую лицензию по боксу

Представительница женской команды Казахстана по боксу Валентина Хальзова стала четвертьфиналисткой заключительного турнира олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На стадии 1/8 финала она встретилась на ринге с представительницей Монголии Эрденетуей Энхбаатар. По ходу поединка Хальзова отправила свою соперницу в нокдаун во второй трехминутке и одержала победу судейским вердиктом.

Для завоевания путевки на Олимпийские игры – 2024 в Париже казахстанке предстоит одержать победу в четвертьфинале.

Отметим, что на данный момент в активе женской сборной Казахстана имеется одна олимпийская квота в весовой категории до 57 килограммов. Сегодня в 1/8 финала выступит еще одна соотечественница Назым Кызайбай (50 кг). Она проведет поединок с британкой Саванной Стабли.

Последнюю лицензию для мужской команды предстоит завоевать Мухаммедсабыру Базарбайулы в дивизионе до 63,5 килограммов.

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