Казахстанский боксер сохранил шансы на олимпийскую лицензию после поражения в кровавом поединке

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Мухаммедсабыр Базарбайулы потерпел поражение в четвертьфинале заключительного турнира олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На стадии 1/4 финала соперником Базарбайулы в весовой категории до 63,5 килограммов выступил кубинский боксер Эрисланди Альварес. В первом раунде казахстанец нанес оппоненту рассечение, однако Альварес продолжил поединок.

Бой прошел всю дистанцию и завершился победой кубинца раздельным судейским решением. Эрисланди завоевал прямую путевку на Олимпийские игры в Париже.

Отметим, что несмотря на поражение, Базарбайулы имеет еще один шанс на получение олимпийской квоты. В этой весовой категории имеется пять лицензий. Боксеры, проигравшие на этой стадии, поборются между собой за одно место. Теперь казахстанцу предстоит выиграть еще два боя.

На данный момент мужская команда Казахстана по боксу не имеет лицензии лишь в данном дивизионе.

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