Казахстанка вышла в 1/8 финала турнира олимпийского отбора по боксу

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай одержала победу в рамках стадии 1/16 финала заключительного турнира олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка выступает в весовой категории до 50 килограммов. Ее соперницей выступила представительница Южной Кореи Джу Хен Чон. По итогам трехраундового противостояния победу единогласным решением судей (5:0) одержала Кызайбай.

Назым уверенно забрала первый раунд. Во второй трехминутке соперница немного выровняла бой, однако общее преимущество оставалось за казахстанкой.

Назым Кызайбай является двукратным чемпионом мира, также в своем активе она имеет золотую медаль чемпионата Азии-2021.

Таким образом женская сборная имеет шансы завоевать еще две путевки на Олимпийские игры в Париже, за вторую квоту продолжает вести борьбу Валентина Хальзова (75 кг).

На данный момент Казахстан в женских соревнованиях по боксу имеет лицензию в дивизионе до 57 килограммов.

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