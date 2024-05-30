Ангелина Лукас одержала юбилейную победу на профессиональном ринге

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас победила представительницу Индонезии Харму Йести и выиграла десятый бой на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок спортсменок состоялся в столице Таиланда Бангкоке.
На авторитетном портале BoxRec указывалось, что бой продлится восемь раундов. Однако в итоге подсчет очков был проведен после шести трехминуток.
Лукас одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, на данный момент она выиграла десять боев (пять — нокаутами) на профессиональном ринге и потерпела одно поражение.
Для Йести неудача стала четвертой подряд. Также в ее активе есть победа и ничья. Все бои индонезийки завершились судейскими решениями.
Отметим, что Лукас провела уже пять поединков за 2024 год. Все эти бои казахстанка выиграла.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2109702-angelina-lukas-oderzhala-yubileynuyu-pobedu-na-professionalnom-ringe/