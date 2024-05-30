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Ангелина Лукас одержала юбилейную победу на профессиональном ринге

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Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram @angelina_lukas1997

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас победила представительницу Индонезии Харму Йести и выиграла десятый бой на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменок состоялся в столице Таиланда Бангкоке.

На авторитетном портале BoxRec указывалось, что бой продлится восемь раундов. Однако в итоге подсчет очков был проведен после шести трехминуток.

Лукас одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, на данный момент она выиграла десять боев (пять — нокаутами) на профессиональном ринге и потерпела одно поражение.

Для Йести неудача стала четвертой подряд. Также в ее активе есть победа и ничья. Все бои индонезийки завершились судейскими решениями.

Отметим, что Лукас провела уже пять поединков за 2024 год. Все эти бои казахстанка выиграла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2109702-angelina-lukas-oderzhala-yubileynuyu-pobedu-na-professionalnom-ringe/

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