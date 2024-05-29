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Казахстанский боксер вышел в четвертьфинал квалификационного турнира на Олимпиаду-2024

Опубликовано:

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы
Бой Мухаммедсабыра Базарбайулы и Мизана Айкола: Пресс-служба НОК РК

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы стал четвертьфиналистом заключительного турнира олимпийского отбора, который проходит в Маниле (Филиппины), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В третьем раунде казахстанец встретился на ринге Джанлуиджи Малангом из Италии. Напряженный и конкурентный поединок завершился победой Базарбайулы раздельным судейским вердиктом.

Напомним, что спортсмен выступает в весовой категории до 63,5 килограммов, именно в этом дивизионе у мужской сборной Казахстана не хватает последней олимпийской квоты для участия на летних Играх в Париже в полном составе.

Отметим, что в заключительном филиппинском турнире осталось лишь двое казахстанцев, включая Базарбайулы. За вторую женскую лицензию по-прежнему борется Валентина Хальзова (75 кг)

На данный момент в активе Казахстана имеется 55 лицензий во всех видах спорта. Церемония открытия Олимпийских игр – 2024 состоится 26 июля, завершения – 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2109051-kazahstanskiy-bokser-vyshel-v-chetvertfinal-kvalifikacionnogo-turnira-na-olimpiadu-2024/

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